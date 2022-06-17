Саратов, 17 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 17 июня зарегистрировали 254 085 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвердили еще 84 теста, накануне выявили 98 заболевших. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели с начала пандемии 247 252 человека, из них 109 — за минувший день. В ковид-госпитали 16 июня доставили 24 пациента.

По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 258 пациентов, на амбулаторном — 665.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5985 человек, за сутки умер один человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области иммунизацию против коронавирусной инфекции прошли 1 374 571 человек, в том числе 3396 подростков.

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