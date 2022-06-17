17 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 12:14 — REGNUM Высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что граждане Японии могут в любое время приехать на российские Курильские острова, чтобы почтить память предков, вносит неразбериху в вопрос о безвизовом посещении южных Курил родственниками захороненных на этих островах японцев.

Курилы Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Сегодня, наоборот, говорят, что не надо людям, у которых там захоронены родственники, туда ездить. Дело дошло до проработки «альтернативных» схем. Например, были предложены «поминальные обряды на море» и было заявлено, что это всех устраивает», — говорит Захарова.

Между тем Россия после снятия коронавирусных ограничений сохранила для японцев возможность посещения захоронений на Курилах, как прописано в соглашении от 2 июля 1986 года. Это обусловлено сугубо гуманитарными соображениями, подчеркнула представитель МИД, но это замалчивается.

«Если у граждан Японии есть желание поклониться предкам и посетить их захоронения, которые находятся на территории нашей страны, они всегда могут это сделать. Если им это сделать не дают, то нужно понимать, что это политика японских властей. Для чего это? Для того чтобы бесконечно держать тему островов «на плаву», реализовывать навязанную американцами идеологию. Нынешние действия японских властей мы будем учитывать и в будущих контактах», — пыталась разъяснить директор департамента информации и печати МИД РФ.

Однако такое разъяснение оставляет невыясненные моменты. Если Захарова говорит о сохранении так называемого безвизового посещения Курил, то как совместить ее слова с объявленной российским правительством отменой такого режима?

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Процитируем ТАСС: «С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры. Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

Как сообщили в МИД РФ, «принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года…»

Так что имеет в виду г-жа Захарова? Может быть, она предлагает японцам посещать российские Курильские острова в соответствии с существующим между двумя странами визовым режимом? Тогда это следовало бы поддержать, ибо в последние годы среди престарелых бывших жителей южных Курил все больше на острова приезжали по «безвизу» не имеющие отношения к посещению могил журналисты, сотрудники различных правительственных ведомств и служб, депутаты парламента. При этом отмечались случаи попыток вести на наших островах разведывательную и пропагандистскую деятельность в пользу отторжения южных Курил в пользу Японии. Дело доходило до скандалов, когда депутат японского парламента стал призывать своих соотечественников «отбить северные территории войной».

Японский солдат Mod.go.jp

Начинавшие «безвизовые обмены» Горбачев и Ельцин говорили о гуманности, стремлении облегчить японским старикам посещение могил родственников. Но, в действительности, они потакали японским властям, которые, не испытывая чувств сострадания к престарелым жителям своей страны, запрещали им оформлять советские, а затем российские визы, демонстрируя нежелание признавать территориальные итоги Второй мировой войны, международные соглашения о возвращении нашей стране ранее принадлежащих Российской империи земель.

«Адские санкции» в отношении нашей страны в японском варианте не будут так просто и быстро отменены, как предсказывают некоторые. Ибо они рассчитаны на долговременные усилия официального Токио в тесном единении с США и другими враждебными России государствами по всемерному ослаблению нашей страны с перспективой ее расчленения и исчезновения с политической карты мира как великой державы. При этом в расчете на такое развитие ситуации в мире в умах японских политиков и стратегов зреют подобные довоенным планы раздела России. И речь пойдет уже не о нескольких островах Курильской гряды…