Анатолий Кошкин, 17 июня 2022, 12:14 — REGNUM Высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что граждане Японии могут в любое время приехать на российские Курильские острова, чтобы почтить память предков, вносит неразбериху в вопрос о безвизовом посещении южных Курил родственниками захороненных на этих островах японцев.
Между тем Россия после снятия коронавирусных ограничений сохранила для японцев возможность посещения захоронений на Курилах, как прописано в соглашении от 2 июля 1986 года. Это обусловлено сугубо гуманитарными соображениями, подчеркнула представитель МИД, но это замалчивается.
Однако такое разъяснение оставляет невыясненные моменты. Если Захарова говорит о сохранении так называемого безвизового посещения Курил, то как совместить ее слова с объявленной российским правительством отменой такого режима?
Процитируем ТАСС: «С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры. Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».
Как сообщили в МИД РФ, «принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года…»
Так что имеет в виду г-жа Захарова? Может быть, она предлагает японцам посещать российские Курильские острова в соответствии с существующим между двумя странами визовым режимом? Тогда это следовало бы поддержать, ибо в последние годы среди престарелых бывших жителей южных Курил все больше на острова приезжали по «безвизу» не имеющие отношения к посещению могил журналисты, сотрудники различных правительственных ведомств и служб, депутаты парламента. При этом отмечались случаи попыток вести на наших островах разведывательную и пропагандистскую деятельность в пользу отторжения южных Курил в пользу Японии. Дело доходило до скандалов, когда депутат японского парламента стал призывать своих соотечественников «отбить северные территории войной».
Начинавшие «безвизовые обмены» Горбачев и Ельцин говорили о гуманности, стремлении облегчить японским старикам посещение могил родственников. Но, в действительности, они потакали японским властям, которые, не испытывая чувств сострадания к престарелым жителям своей страны, запрещали им оформлять советские, а затем российские визы, демонстрируя нежелание признавать территориальные итоги Второй мировой войны, международные соглашения о возвращении нашей стране ранее принадлежащих Российской империи земель.
«Адские санкции» в отношении нашей страны в японском варианте не будут так просто и быстро отменены, как предсказывают некоторые. Ибо они рассчитаны на долговременные усилия официального Токио в тесном единении с США и другими враждебными России государствами по всемерному ослаблению нашей страны с перспективой ее расчленения и исчезновения с политической карты мира как великой державы. При этом в расчете на такое развитие ситуации в мире в умах японских политиков и стратегов зреют подобные довоенным планы раздела России. И речь пойдет уже не о нескольких островах Курильской гряды…