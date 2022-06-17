Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Банковский сектор в России в 2022 году останется в убытке, заявил 17 июня глава Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

В интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума он оценил ситуацию в отрасли.

«Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным», — сказал Греф.

Ранее Греф сообщил о восстановлении возможности расчётов в юанях у клиентов банка.