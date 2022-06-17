Вашингтон, 17 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Перчатку с лезвиями, которую носил актёр Джонни Депп в фильме «Эдвард руки-ножницы», выставили ​​на продажу. Об этом 17 июня пишет Daily Mail.

Цитата из к/ф «Эдвард руки-ножницы». реж Тим Бёртон. 1990. США Человек-эксперемент

Ожидается, что предмет продадут на аукционе за $50 тыс. Как отмечает издание, перчатку выставили в качестве лота после того, как бывшая жена Деппа Эмбер Хёрд в суде заявила, что он является «фантастическим актёром», который «убедил мир, что у него ножницы вместо пальцев».

ИА REGNUM напоминает, что фантастический романтический фильм «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бёртона вышел в 1990-м году. По сюжету, учёный создал человеческое существо, но не успел доделать его до конца и умер. У сотворённого им молодого человека по имени Эдвард (Джонни Депп) не хватает рук — вместо них у него нечто вроде ножниц.