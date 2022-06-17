Курск, 17 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Несколько домовладений в селе Гордеевка Кореневского района Курской области получили повреждения в результате обстрела со стороны Украины утром 17 июня. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела Гордеевки

В Гордеевку выехали специалисты, которые оценивают ущерб, нанесённый обстрелом.

«Серьезных разрушений нет. Повреждено несколько домовладений, потребуется замена окон. Разумеется, поможем жителям пострадавших домов, восстановительные работы выполним до 10 июля», — написал Старовойт.

В Гордеевку выехал вице-губернатор Андрей Белостоцкий, который должен лично выяснить, какая помощь нужна местным жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, около 05:00 17 июня со стороны Украины был произведён миномётный обстрел курского села Гордеевка. Огневую точку удалось быстро подавить. Пострадавших нет.