Сеул, 17 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, находящийся с визитом в Вашингтоне, провёл ряд встреч с должностными лицами госдепартамента США. Об этом сообщает Yonhap News.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

16 июня помощник госсекретаря Уэнди Шерман опубликовала сообщение в социальной сети Twitter, в котором говорилось о проведении встречи с Ким Гоном. Представитель США отметила, что в ходе встречи обсуждалось международное взаимодействие в ответ на недружественную политику Пхеньяна.

17 июня помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниэль Критенбринк также написал в Twitter о встрече с представителем Южной Кореи. В посте он сообщил, что представитель Южной Кореи ознакомил его с северокороейской политикой администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, а также о том, что стороны договорились продолжать тесное сотрудничество.