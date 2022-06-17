Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В России нужно наладить полноценное производство собственного оборудования, на котором будут делать товары спортивного назначения. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

«90-процентная зависимость от импортного оборудования — ужасающая цифра. Это говорит о том, что нужно разворачивать экономику, производить своё оборудование, выходить своими спортивными товарами и технологиями на рынок», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что в правительстве принят комплекс мер для поддержки отрасли, среди которых индексация субсидий.

По его словам, Россия продолжит делать закупки спорттоваров и оборудования в Китае и Индии, но технологический суверенитет диктует, что это должно производиться и в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости возрождение в России производства профессиональных коньков для фигурного катания.