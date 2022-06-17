Москва, 17 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 15 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 июня официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 14.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 43 962 человека.