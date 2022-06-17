Макрон о членстве Молдавии в ЕС: «Может стать кандидатом»
Париж, 17 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал стремление Молдавии стать членом ЕС, передает BFM TV.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Макрон
«Молдавия может стать кандидатом», — заявил глава французского государства журналистам.
Франция также выступает за «незамедлительное» предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Подобной позиции также придерживаются Германия, Италия и Румыния.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным.