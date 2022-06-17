Йошкар-Ола, 17 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Татарии по статье о даче взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба марийского следственного управления СКР.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

По данным следствия, осенью 2021 года житель Татарии обратился к своей знакомой в Йошкар-Оле, попросив оформить сертификат вакцинации от COVID-19 без фактического проведения прививки. Вознаграждение составило 5 тыс. рублей. Через двух посредников просьбу передачи заведующей здравпунктом в Йошкар-Оле.

Она за 1 тыс. рублей оформила необходимые документы и внесла заведомо ложные сведения, в регистр вакцинированных от COVID-19 на портал Госуслуг.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Заведующая здравпунктом уже осуждена, ей назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выявлены случаи фиктивной ковид-вакцинации. Только в январе в одном из медучреждений было выдано 47 «липовых» сертификатов.

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