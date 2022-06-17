Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Государственные и муниципальные услуги, а также все меры поддержки, которые оказываются предпринимателям, нужно перевести в цифровой вид. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на ПМЭФ-2022.

Kremlin.ru Игорь Краснов

По его словам, это поможет ведению бизнеса, устранит административные проволочки, и коррупционные риски.

«В нынешних экономических реалиях требуется унификация и полный перевод в электронный вид не только услуг, но и всех мер поддержки для предпринимателей», — добавил он.

Глава надзорного ведомства отметил, что юристам сложно разобраться в регулярно принимаемых нормативных изменениях и найти ответы на возникающие вопросы. Решить проблемы, по его словам, могла бы единая информационная система, которая позволит обеспечивать подбор доступных видов поддержки.