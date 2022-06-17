Москва, , 11:33 — REGNUM 25 июня в Гончаровском парке Москвы снова пройдет благотворительный фестиваль «Собаки в городе» — праздник для собак, их владельцев и тех, кто пока только мечтает о четвероногом друге.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Организатор фестиваля — благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» — приглашает всех любителей животных и неравнодушных граждан провести последнюю субботу июня весело и с пользой для себя и своих питомцев. А тех, у кого ещё нет домашнего животного, будут особенно рады видеть главные гости фестиваля — собаки из московских приютов, любую из них можно забрать в этот день домой совершенно бесплатно.

Чем заняться на фестивале? Можно хорошо провести день на свежем воздухе со своей собакой, семьей и друзьями; посмотреть выступления собак и научить своего питомца трюкам; посетить лекции от ветеринаров и зоопсихологов; участвовать в конкурсах, эстафетах и викторинах и получить памятные призы от фонда «РЭЙ» и партнеров фестиваля; выбрать подарки себе, своей собаке, родным и друзьям и тем самым помочь бездомным животным на благотворительном маркете; привезти на фестиваль подарки для животных из приютов; подарить радость общения собакам из приютов и взять кого-то из них в семью, ведь на фестиваль приедут 50 специальных гостей из приютов, и все они готовы стать домашними и любимыми.

Маленьких гостей фестиваля будут ждать интересные мастер-классы, конкурсы и станция аквагрима, а в «Школе юного ветеринара» они смогут в веселой игровой форме узнать, как правильно ухаживать за животными. Проект реализуется при поддержке грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.