Донецк, 17 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В посёлке Гольмовский в результате украинского обстрела погибла мирная жительница. Об этом 17 июня сообщил мэр Горловки Иван Приходько в личном телеграм-канале.

Ольга Трапезникова Иван Приходько

Приходько рассказал об обстреле украинскими войсками посёлка Гольмовский возле Горловки.

«По предварительным данным, в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина, несколько человек ранены», — рассказал мэр.