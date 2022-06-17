Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Доля импорта в общем объеме закупок лекарственных средств в Башкирии за минувшие два года составила 55%, в 2022 году стоит задача уменьшить этот показатель до 50%. Об этом 17 июня заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на сессии «Импортозамещение в здравоохранении: новые точки роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Лекарства Fishki.net

Назаров отметил, что наиболее интенсивно с иностранными поставщиками в Башкирии работает одно из предприятий, которое переориентирует логистику по закупке основных лекарственных субстанций на Индию и Китай. При этом из общего объема поставки лекарства из Европы составляют 10%, России — 5%, на Индию и Китай приходится 85% закупок.

Премьер-министр регионального правительства отметил, что для увеличения международных контактов начинает свою работу постоянный офис Башкирии при торговом представительстве России в Китайской Народной Республике.

Он сообщил, что в дальнейшем руководство регионе рассмотрит вопрос о тиражировании данного опыта на индийское направление.

«Отмечу, что по итогам прошлого года фармацевтическое производство в Башкирии выросло в 2,4 раза. Четыре прошедших месяца тоже демонстрируют положительную динамику. При этом за прошедшие два года доля импорта в общем объеме закупок лекарственных средств в регионе составила 55%. В этом году ставим задачу снизить этот показатель до 50%», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Он сообщил, что серьезный опыт уменьшения зависимости от импортных поставок Башкирия приобрела во время ковидных ограничений, поскольку в то время оперативно было открыто производство продукции первой необходимости: от санитарных костюмов и масок до медицинского кислорода и дезинфицирующих средств.

Назаров отметил, что в медицинской промышленности Башкирия наработала хорошую импортозамещающую практику. Так, одна из компаний в Уфе производит анализаторы для определения параметров свертываемости крови, которые использует каждая десятая лаборатория в России. Другое уфимское предприятие продвигает уникальную разработку — микропроцессорный электростимулятор. На одном из заводов выпускаются медицинские кровати, операционные столы, рециркуляторы и консоли.

«В стране сложилась парадоксальная ситуация с фармацевтическим стеклом. Мы его полностью импортируем, имея сырьевую и производственную базу. Речь идет о стеклодроте — обычной стеклянной трубке. Поэтому совместно с компанией «Медгласс» реализуем проект строительства завода боросиликатного стекла с объемом инвестиций почти 4,4 млрд рублей. К 2024 году обеспечим более 40% потребности крупных российских потребителей», — сообщил премьер-министр Башкирии, отметив, что в республике нарастает импортозамещение в фарминдустрии.

Так, на одном из заводов освоили выпуск нового препарата «Релатокс», составляющего конкуренцию зарубежному «Ботоксу». Одно из предприятий реализует два импортозамещающих проекта — по выпуску препарата свёртывания крови и противоопухолевых средств.

Назаров отметил, что республика нуждается в определенных направлениях системной поддержки. Это возврат налога на добавленную стоимость: данный механизм активно используется за рубежом, позволяя импортерам уменьшить стоимость товара, давая им преимущество на российском рынке, поэтому нужно использовать этот налоговый инструмент для отечественных производителей медизделий.

Чиновник отметил, что также необходимо ускорить госрегистрацию дефицитных медицинских изделий, которые производятся в России. Еще одно направление связано с замещением поставок зарубежных компонентов и реагентов.

«По большей части, это продукция малотоннажной химии. Она производится в небольших объемах, но критически необходима для обеспечения основных технологических процессов. У нас сохранена научная школа, есть квалифицированный персонал, технологический задел и заинтересованность бизнеса. Поэтому нужно стимулировать восстановление, развитие и цифровизацию этих технологий. Пользуясь возможностью, обращаюсь к руководству Минпромторга России с просьбой дополнить антикризисный инструментарий механизмами льготного кредитования малотоннажных производств», — заявил Назаров.

Отмечается, что четвертым пунктом Назаров назвал замещение в части медицинских информационных технологий как компонентной, так и программной базы.