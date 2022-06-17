Москва, 17 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Несмотря на повышение процентной ставки Федрезерва США, ситуация с перемещением капитала из Европы в США кардинально не изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«Повышение базовой процентной ставки ФРС (США) на 0,75 п. п. направлено в первую очередь на борьбу с инфляцией и стабилизацию внутреннего рынка США. Усилит ли это событие бегство капитала из Европы в США? Однозначно ответить на вопрос не получится, поскольку на этот процесс влияет много факторов, не только процентные ставки центральных банков, но и глобальные факторы, ситуация общей нестабильности, — сказала Ковалева. — Несмотря на высокий для США уровень инфляции, их экономика все-таки обладает значительным запасом прочности и кредитом доверия. Пожалуй, ситуация с перемещением капитала из Европы в США кардинально не изменится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, политика ФРС чревата усилением денежного голода в США, который будет сокращать инвестиции, а также охлаждать потребительскую активность.