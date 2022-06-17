Ереван, 17 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии, наращивание присутствия альянса на этом фланге продолжается. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 17 июня на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Он отметил, что ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности заметно ухудшилась. Безоглядная экспансия НАТО — одна из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников.

«Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», — сказал Патрушев.

Результатом стало наращивание военного присутствия на западном фланге ОДКБ, ускоренная модернизация военной инфраструктуры, проведение альянсом многочисленных учений.

«Очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий», — добавил секретарь Совбеза.

Он пояснил, что на это указывает проведение военных учений «Защитник Европы — 2022», к которым привлекли почти 18 тыс. человек. Учения прошли в мае на территории 19 европейских стран.

По сути, добавил он, НАТО служит инструментом внешней политики одного государства. Это делается весьма агрессивно и ещё больше обостряет непростую международную обстановку в области безопасности.

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