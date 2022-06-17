Набережные Челны, Татарстан, 17 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны 17 июня на территории завода ПАО «КамАЗ» обрушился переход между корпусами. Об этом информирует пресс-служба предприятия.

t. me/kamaz_oficial Обрушение перехода между корпусами на заводе ПАО «КамАЗ»

«Сегодня произошло обрушение галереи, соединяющей корпуса автомобильного и арессово-рамного заводов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося. Отмечается, что происшествие не повлияло на производственный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Санкт-Петербурге грузовой автомобиль «уронил» контейнер, который едва не снес надземный пешеходный переход и перекрыл съезд с развязки на пересечении Кольцевой автомобильной дороги с Пулковским шоссе.

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