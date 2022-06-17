Валенсия, Испания, 17 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В стремлении найти менее вредные для окружающей среды транспортные средства испанская авиакомпания Air Nostrum заказала новые гибридные дирижабли, экологически чистые и визуально эффектные, передает CNN.

Philbobagshot Дирижабль Airlander 10

Air Nostrum, региональная авиакомпания Испании со штаб-квартирой в городе Валенсия, заказала десять дирижаблей Airlander 10, поставка которых запланирована на 2026 год.

Гибридные воздушные суда, разработанные британской компанией Hybrid Air Vehicles (HAV), по словам компании, выбрасывают вредных веществ на 90% меньше, чем самолеты. Ранее HAV прогнозировала, что дирижабль, представленный в 2016 году, будет введен в эксплуатацию к 2025 году.

Дирижабль, наполненный гелием и работающий на электричестве, вместит 100 пассажиров и будет способен проделать 300-400 километров, сообщает производитель. Однако не стоит ожидать от него молниеносного полета — максимальная скорость составит 129 км/ч.

По словам производителя, сделка была заключена после шести месяцев «тщательных исследований и моделирования» внутренних испанских маршрутов.

Компания HAV утверждает, что в будущем ее дирижабли смогут совершать полеты на короткие расстояния Ливерпуль — Белфаст (270 км), Сиэтл — Ванкувер (200 км) и Осло — Стокгольм (420 км). Для этого им не требуется взлетно-посадочная полоса, и HAV утверждает, что ей подойдут прибрежные территории, поля и малоиспользуемые аэропорты.