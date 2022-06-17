Москва, 17 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В подмосковном городе Коломне к 2030 году построят агрокомплекс по выращиванию, исследованию и производству семян. Соглашение об этом на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ООО «Агрофирма Партнер» Василий Блокин-Мечталин, сообщили в пресс-служба правительства Подмосковья.

Admoblkaluga.ru Семена

По словам Воробьёва, новый агрокомплекс позволит обеспечить всю страну качественными и продуктивными семенами овощных культур на 100%. Инвестор планирует производить до 1 тонны семян в год.

В агропромышленном комплексе будут производить семена овощных культур: томатной, перечной, огуречной групп и рассаду для личных подсобных хозяйств. Будет создано порядка 300 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций — 1,2 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках работы по импортозамещению в подмосковной Коломне расширят мощности семеноводческого агропромышленного комплекса.

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