Новосибирск, 17 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В скверах и на бульварах Новосибирска этим летом высадят более 7 тысяч многолетних растений. Об этом сообщили в мэрии города.

ИА REGNUM Цветочная клумба

«Подобный опыт агрономы применяют впервые, — уточнили в администрации муниципалитета. — В составе новой клумбы: вейник остроцветковый, посконник пятнистый, лук декоративный, ирис сибирский, хоста и гейхера гибридные, овсяница сизая, флокс шиловидный, кровохлёбка тупая. Раньше клумбу формировали из ирисов, а до этого — из тюльпанов».

Отмечается, что высаживать многолетние растения начали с бульвара вдоль Красного проспекта.

«Весь прошлый год мы занимались проектированием и для каждой клумбы разработали ландшафтный проект, — прокомментировала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова. — Переходим на многолетники, в том числе чтобы сэкономить бюджет: высаживаем один раз, а потом занимаемся только уходом. При этом от однолетних цветов мы не отказываемся — они сохранятся в вертикальном цветочном оформлении».

В городе уже высадили более 3800 многолетников.