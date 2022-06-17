* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 17 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Жители столицы Афганистана заявляют, что ночью звуки выстрелов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мешают им спать.

Tasnimnews.com Террористы. Афганистан

Житель Кабула, не пожелавший назвать своё имя, сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждую ночь устраивают стрельбу недалеко от его дома, что очень раздражает и пугает.

Другой источник сообщил, что ночью талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под предлогом преследования человека, который, по их словам, стрелял в их машину, открыли шквальную стрельбу в воздух, ворвались в близлежащие дома и устроили обыск.

Третий собеседник сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждую ночь стреляют возле его дома, и никто с них за это не спрашивает.

По сообщениям СМИ, сотрудники больницы скорой помощи Кабула сообщали, что в 2021 году 17 человек были убиты и 41 ранен в результате стрельбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.