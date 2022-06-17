Ярославль, 17 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославле построят парк развлечений. Об этом объявил врио главы Ярославской области Михаил Евраев.

yarregion.ru Михаил Евраев на ПМЭФ-22

Новый объект планируют построить рядом с зоопарком. Соглашение было подписано главной региона с ООО «Ярпарк» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Один из инструментов увеличения бюджета — инвестиции в туризм. Будущий парк станет точкой притяжения для гостей региона и, конечно, жителей. Приехав в парк, они смогут остаться на несколько дней, осмотреть и другие достопримечательности, что повысит доходность туристических объектов. Дополнительные доходы мы сможем направить на ремонт дорог, замену изношенных коммунальных сетей, развитие транспорта, строительство больниц, школ, детских садов, благоустройство», — отметил Михаил Евраев.

В проект вложат 2,5 миллиарда рублей. Он предполагает строительство гостиничного и ресторанного комплекса, а также аттракционов. По плану парк развлечений появится до конца 2027 года.