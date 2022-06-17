Ростов-на-Дону, 17 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону грабитель открыл стрельбу, пытаясь скрыться с места преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 17 июня.

Mathieu Thauvin Под арестом

Злоумышленник сорвал с женщины цепочку стоимостью около 30 тыс. рублей и попытался сбежать. Проезжавший мимо мужчина решил догнать грабителя, однако во время погони преступник открыл стрельбу из травматического пистолета. Несмотря на это, ростовчанину удалось догнать злоумышленника и задержать его до приезда полиции.

За содействие правоохранительным органам мужчине, задержавшему преступника, вручили благодарственное письмо от городского управления МВД России.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж». Подследственный заключён под стражу.