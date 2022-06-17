Москва, 17 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В России инфляция к концу 2022 года будет на уровне 14,5-15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета Олег Луняков.

Pixabay.com Инфляция

«Можно вполне согласиться с официальным прогнозом ЦБ РФ в отношении инфляции, которая к концу 2022 года будет находиться в диапазоне 14-17%, — сказал Луняков. — При прочих равных условиях инфляционный пик уже пройден. Фактическая инфляция с начала года составила 11,8%. Поэтому на фоне сокращения потребительского спроса и инфляционных ожиданий инфляция к концу 2022 года будет на уровне 14,5-15%. Если же рассматривать среднесрочный прогноз, то я бы не ставил жесткой целью снижение инфляции до уровня 5-7% в 2023 году. К этому уровню необходимо приближаться».

Однако, как подчеркнул профессор, в условиях нормализации международных экономических отношений, роста импорта и операций по финансовому счету для российской экономики может оказаться более «комфортным» рыночный уровень инфляции в размере 7-10%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года инфляция в России вполне может оказаться ниже 15%.