Донецк, 17 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования атаковали Петровский район Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:45 с позиций в Новомихайловке был обстрелян Петровский район Донецка. По городу выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке из-за обстрелов не работает общественный транспорт.