Тверь, 17 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Соглашение о взаимодействии при реализации проекта строительства Западного моста в Твери заключили правительство Тверской области и ОАО «РЖД» 17 июня в рамках ПМЭФ-2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Проект по строительству Западного моста в Твери

Направления сотрудничества обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме-2022 в ходе встречи тверского губернатора Игоря Рудени с генеральным директором, председателем Правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

«В нашем совместном портфеле — сразу нескольких масштабных объектов транспортной инфраструктуры. Их ввод очень актуален для тверского региона», — прокомментировал Игорь Руденя.

Подписанное в рамках ПМЭФ соглашение предполагает привлечение инвестиций в размере 13,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства Западного моста реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Протяжённость нового моста составит около трёх километров, на нём обустроят шесть полос для движения автотранспорта. Проект также предусматривает реконструкцию двух путепроводов — железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного «Горбатого моста» в Заволжском районе (в створе Петербургского шоссе) с созданием автомобильных развязок.