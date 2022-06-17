Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Генпрокуратура России будет добиваться снижения числа контрольных проверок предпринимателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов в рамках ПМЭФ-2022.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«В целом, применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна — количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными, законными способами», — сказал Краснов.

С начала 2022 года прокурорами отклонено более половины заявок контролеров о внеплановых проверках, привел данные глава ведомства.

Одновременно Краснов настаивает на «более гибком подходе к назначению и исполнению наказаний за выявленные контролерами правонарушения».

Читайте также:Кудрин об аудиторских проверках: число нарушений существенно возросло