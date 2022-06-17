Владикавказ, 17 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Северная Осетия намерена стать еще одним субъектом России, в котором будут производить вино. Запуск производства из собственного винограда запланирован на 2028 год, сообщил генеральный директор ООО «Виноградарь Кавказа» Генрих Багаты.

Hajime NAKANO Бокал вина

По его словам первый крупный урожай винограда планируется собрать через пять лет. За это время будет построен завод для его переработки.

«Планируется производство более 2 млн бутылок вина в год. Проект реализуется в Моздокском районе республики», — приводит ТАСС слова гендиректора.

На территории почти 260 гектаров в Северной Осетии будут высажены саженцы винограда. Работы проведены уже на 30 га, осенью 2022 года посадки продолжат, а всего компания намерена высадить виноград на площади до 2500 гектаров.