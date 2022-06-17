Великий Новгород, , 11:32 — REGNUM В ходе специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины погиб уроженец Новгородской области Алексей Ильин. В августе ему исполнилось бы 32 года.

Алексей Ильин vk.com/nikitinandrey2017

«Родом он из села Медведь Шимского района. После окончания НовГУ им. Ярослава Мудрого Алексей преподавал историю в Новгородской гимназии и в школе родного села. Потом отправился на срочную службу в армию. Позже Алексей заключил военный контракт», — рассказа губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По словам главы региона, Алексей Ильин храбро и мужественно выполнял свой воинский долг, защищая мирных жителей Донбасса.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами. Вечная память герою!», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Никитин сообщил о гибели шестерых уроженцев региона в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Уроженец Великого Новгорода погиб, защищая Донбасс