Париж, 17 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на критику, вызванную на Украине, передает BFM TV.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Я буду делать это всякий раз, когда это будет полезно», — заявил президент Франции.

«Наши дискуссии с Владимиром Путиным всегда были посвящены поиску пути к миру, но мы никогда не вели переговоры от имени Украины», — добавил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, во французской партии «Национальное объединение» объявили, что поездка президента Эммануэля Макрон в Киев — это «коммуникационная уловка».

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