Манчестер, Великобритания, 17 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Британский исполнитель Гарри Стайлс прервал своё выступление на стадионе Emirates Old Trafford в Манчестере (Великобритания), чтобы найти среди зрителей первую учительницу, миссис Вернон. Об этом 17 июня пишет Billboard.

Английский певец Гарри Стайлс(сс)Lovclyhes

Стайлс призвал 26 тыс. зрителей соблюдать тишину, чтобы он смог увидеть в толпе своего преподавателя. Спустя некоторое время он заметил миссис Вернон со сцены и высказался, прежде чем упал на колени: «Миссис Вернон! Как дела? Я слышал, вы уходите на пенсию. Я просто хотел бы поблагодарить вас за все те годы моего становления. Большое спасибо. Для меня очень много значит то, что вы сегодня здесь».

Ранее в Сети вышел трейлер фильма «Мой полицейский», в котором Гарри Стайлс исполнил одну из главных ролей. Премьера картины о любовном треугольнике запланирована на 4 ноября 2022 года.