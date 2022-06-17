Томск, 17 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. 28 человек госпитализировали в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального операштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 129. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 352 человека, в том числе 64 за сутки.

За последние 24 часа зарегистрирован также один летальный случай среди больных COVID-19. Всего к 17 июня жертвами коронавируса в регионе стали 852 человека.