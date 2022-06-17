Донецк, 17 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 10:30 зафиксирована атака с позиций украинских войск в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике.