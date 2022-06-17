Омск, , 11:12 — REGNUM Элеватор мощностью 200 тыс. тонн единовременного хранения, который станет одним из крупнейших в Сибири, планируют построить в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в областном правительстве.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Реализацию инвестиционного проекта обсудили первый зампредседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков и гендиректор ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин. Объём частных инвестиций составит до 5 млрд рублей. Предполагается создание 120 рабочих мест.

По словам Ушакова, создание одного из крупнейших в Сибири элеваторов — важный проект, который обеспечит дополнительные рабочие места и налоговые поступления в региональный бюджет.

«К тому же (проект) позволит обеспечить продуктовую безопасность нашей области и соседних регионов», — добавил он.

Сейчас инвестор осуществляет подготовительные работы в части земельных участков. В качестве региональной меры рассматривается предоставление земельного участка в аренду без торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области запустят масштабный проект по хранению и экспорту зерна.

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