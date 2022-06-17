Белгород, 17 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении двух подростков 15 и 16 лет, разгромивших остановку общественного транспорта в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

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Следствие установило, что несовершеннолетние утром 6 июня дорожным щебнем разбили три из четырёх элементов стеклянного остановочного комплекса. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция статьи предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы.