Донецк, 17 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:30 украинская артиллерия обстреляла Кировский район Макеевки с позиций в Авдеевке. По городу выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Ясиноватая атакован украинскими войсками.