Степанакерт, 17 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Сапёр Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рухин Велиев 17 июня подорвался на противопехотной мине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Reedhawk Противопехотная мина

Отмечается, что пострадавший занимался разминированием территории Нагорного Карабаха, которая перешла под контроль Баку. Ему ампутировали ступню. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

«Происшествие расследуется. По завершению расследования общественность будет проинформирована о его результатах», — говорится в сообщении.