Донецк, , 11:05 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая атакован украинскими войсками. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В 10:45 и 10:48 с позиций ВСУ в Авдеевке зафиксированы две атаки. По Ясиноватой сначала выпустили восемь снарядов калибра 122 мм, а затем 15 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, Киевский и Ворошиловский районы Донецка попали под обстрел украинских войск.