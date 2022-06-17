Донецк, 17 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая атакован украинскими войсками. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В 10:45 и 10:48 с позиций ВСУ в Авдеевке зафиксированы две атаки. По Ясиноватой сначала выпустили восемь снарядов калибра 122 мм, а затем 15 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, Киевский и Ворошиловский районы Донецка попали под обстрел украинских войск.