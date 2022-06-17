* талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 17 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Местный источник в афганской провинции Забуль сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) громко проигрывают песни по ночам через громкоговорители. Об этом пишет газета «8 Собх».

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Собеседник уточняет, что песни крутят талибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновники, патрули и контрольно-пропускные пункты. Жители Забуля говорят, что громкая музыка мешает спать им и их детям.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили нам слушать нашу музыку, назвав это грехом, но притеснять людей — больший грех, чем слушать музыку», — говорят они.

Необходимо отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) громко проигрывают свои песни по всей стране через громкоговорители в мечетях и на своей военной технике, что доставляет немало проблем населению.