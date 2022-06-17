София, , 11:03 — REGNUM На крупнейшем болгарском судостроительном заводе «Езерово» начаты работы по монтажу сразу двух кораблей для военно-морских сил Болгарии. Об этом 17 июня сообщает софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, в соответствующей церемонии приняли участие президент Болгарии Румен Радев, министр обороны страны Драгомир Заков и глава болгарского ВМС Кирил Михайлов. «Начинается новая эпоха в морской истории нашего государства, когда военные моряки страны могут рассчитывать на современное отечественное вооружение, — резюмировал Михайлов.

Общая стоимость указанного проекта не разглашается.

Строительство на верфи в Езерово является первой в новейшей истории Болгарии масштабной программой в сфере модернизации военного флота.