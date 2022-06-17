Москва, , 11:02 — REGNUM В Московской области к 2025 году построят производственно-логистический комплекс по выпуску резинотехнических изделий. Соглашение об этом на ПМЭФ-2022 подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» Денис Пильников, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Завод Skuratov S S

В 2022 году для «Уральского завода эластомерных уплотнений» (Екатеринбург) будет подобрана площадка на территории Московской, проведены изыскания и проектные работы. Планируемый объем инвестиций составит 2 млрд рублей. Будет создано 250 рабочих мест.

Также уральское предприятие планирует создать на территории Московской R& D центр по исследованию эластомеров и подготовки профильных кадров. Производство в Подмосковье рассчитано выпускать более 15 тыс. тонн продукции в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в городском округе Коломна построят завод по производству бумажных пакетов.

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