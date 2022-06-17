Джакарта, , 11:01 — REGNUM Судно из индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара, перевозившее 30 индонезийских рабочих-мигрантов, утонуло в водах Батама, сообщает CNN Indonesia.

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В общей сложности 23 человека были эвакуированы, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Корабль направлялся в Малайзию.

Известие о затонувшем корабле было получено властями 16 июня около 19:30 по местному времени. Глава индонезийского агентства по защите трудящихся-мигрантов подтвердил новость о затоплении судна.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 63 дома в индонезийской провинции Южный Сулавеси повредил торнадо.

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