Донецк, , 11:00 — REGNUM Киевский и Ворошиловский районы Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 10:40 и 10:45 зафиксировано две атаки с позиций ВСУ в населённом пункте Пески. По Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка выпущено по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск в городе остановили движение общественного транспорта.