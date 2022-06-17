Донецк, 17 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Киевский и Ворошиловский районы Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 10:40 и 10:45 зафиксировано две атаки с позиций ВСУ в населённом пункте Пески. По Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка выпущено по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск в городе остановили движение общественного транспорта.