Токио, , 11:00 — REGNUM Capcom анонсировала продолжение Dragon’s Dogma, которое около десяти лет ждали поклонники игры. Компания выступила с анонсом 17 июня в рамках онлайн-трансляции.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В опубликованном ролике геймдизайнер Хидэаки Ицуно продемонстрировал футболку с логотипом и официальным названием будущей игры. К сожалению, он не поделился никакими подробностями ни о сроках релиза, ни о сюжете Dragon’s Dogma II.

Напомним, фэнтезийная ролевая экшн-игра Dragon’s Dogma вышла на консолях PlayStation 3 и Xbox 360 24 мая 2012 года. Релиз её ПК версии состоялся 15 января 2016-го, 5 октября 2017-го игра вышла на PlayStation 4, Xbox One, а 23 апреля 2019 на портативной консоли Nintendo Switch.

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