Нальчик, 17 июня 2022, 10:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попалась на мошенничестве с арендой квартир жительница Нальчика. Аферистка снимала в наем жилье, которое потом передавала в аренду третьим лицам. В результате её действий пострадали 11 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 17 июня в пресс-службе регионального управления МВД.
Механизм совершения мошенничества был прост — злоумышленница находила в сети интернет объявление о сдаче в аренду квартиры. Оплатив за месяц проживания в ней, она, представляясь хозяйкой жилья, сдавала его третьим лицам, взимая с них плату вперед за 2-3 месяца.
Когда истинные владельцы квартир приходили в них, они обнаруживали там совсем не тех лиц, которым сдали его в аренду.