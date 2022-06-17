Нальчик, 17 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии попалась на мошенничестве с арендой квартир жительница Нальчика. Аферистка снимала в наем жилье, которое потом передавала в аренду третьим лицам. В результате её действий пострадали 11 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 17 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Механизм совершения мошенничества был прост — злоумышленница находила в сети интернет объявление о сдаче в аренду квартиры. Оплатив за месяц проживания в ней, она, представляясь хозяйкой жилья, сдавала его третьим лицам, взимая с них плату вперед за 2-3 месяца.

Когда истинные владельцы квартир приходили в них, они обнаруживали там совсем не тех лиц, которым сдали его в аренду.

«Женщина задержана, она призналась в совершении ещё десяти аналогичных преступлений. По предварительным данным, сумма ущерба, причинённого гражданам, составила свыше 500 тыс. рублей», — сообщили в МВД.