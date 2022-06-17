Ростов-на-Дону, 17 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Ростовской области зарегистрировано 22 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), боррелиозом и лихорадкой Ку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Клещ

С начала 2022 года к медикам обратились 2340 человек, пострадавшие от укусов клещей. Из них — 928 детей в возрасте до 14 лет. Наиболее тревожная ситуация с нападением клещей на людей складывается в Ростове-на-Дону (421), Шахтах (169) и Таганроге (165).

В восьми муниципальных образованиях зарегистрировано девять случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) (два человека скончались), четыре случая заболевания боррелиозом (Ростов-на-Дону и Шахты) и девять случаев лихорадки Ку (Сальск, Сальский и Ремонтненский районы).

С целью снижения численности клещей акарицидные мероприятия проводятся на территории детских оздоровительных и дошкольных учреждений, пастбищах. Обработке подлежат и зоны отдыха.