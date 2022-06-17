Херсон, Украина, , 10:57 — REGNUM Власти Херсонской области не собираются проводить мобилизацию, распространяемые об этом сообщения является ложной и распространяется украинской стороной. Об этом 17 июня заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как указал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области на данный момент в регионе не планируется такого рода действий до принятия решения по поводу включения региона в состав России.

«Поэтому та паника, которая сегодня нагнетается со стороны украинских властей о том, что в Херсонской области идет мобилизация людей, мужчин, это все фейк, ложь и как всегда провокация», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что гражданство России автоматически получат все дети в Херсонской области, которые родились после 24 февраля 2022 года.